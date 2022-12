Latina-Aktis Acquachiara 10-10, Fabio Angelone firma il poker

Due vittorie e altrettanti pareggi. L’ultimo dei quali maturato ad Anzio contro il Latina. Per capitan Ciro Alvino e compagni stesso punteggio conseguito contro la Vela Nuoto Ancona (10-10) e medesimo score realizzativo per Fabio Angelone, autore di un poker proprio come sabato 19 novembre (nella foto di Gaetano Nardone-Mfsport). Variano soltanto i parziali: 4-5, 2-0, 2-2, 2-3.

«Si tratta di un punto utile, perché continuiamo la striscia positiva», ammette soddisfatto Walter Fasano. «Abbiamo perso una gara soltanto con la capolista Roma Vis Nova, imbattuta nel girone Sud. Il nostro ruolino di marcia è positivo», asserisce il tecnico dell’Aktis Acquachiara, che ripercorre il film della gara.

«Siamo partiti bene (0-3 e 1-4), poi abbiamo sofferto una pallanuoto troppo fisica. E abbiamo subìto il rientro del Latina», osserva il coach salernitano. «Ci siamo ritrovati sotto (8-6 e 9-7) a cinque minuti dalla sirena, ma siamo stati bravi a tenere la calma e abbiamo pareggiato la partita».

Quarto risultato utile per i biancazzurri. «Siamo consapevoli che abbiamo sfoderato una buona prestazione», prosegue l’allenatore classe 1977. «Sono contento e non c’è rammarico. E’ un grande momento di crescita», avverte Fasano. Doppietta per Fabio Baraldi: il colosso di Carpi uscirà per limite di falli nel quarto tempo come Piero Musacchio. Altro sigillo per il centroboa ungherese Erik Adam, doppietta siglata da Daniele De Gregorio, tripletta griffata da Mattia Rocchino.

«Seguirà il derby con la Canottieri Napoli a Fuorigrotta e il match esterno con la Rari Nantes Florentia alla Nannini. Non abbiamo il favore del pronostico ma giocheremo a viso aperto», conclude fiducioso Fasano.