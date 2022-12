Latina-Aktis Acquachiara, ad Anzio la quinta giornata di A2

«Provare a non interrompere la striscia positiva». È questo l’intento di Walter Fasano alla vigilia del quinta giornata di A2. Latina-Aktis Acquachiara (ore 14) vale parecchio in termini di continuità per capitan Ciro Alvino e compagni. Nell’ultima di novembre i biancazzurri hanno chiuso 14-10 il match con Pescara. «Ci siamo allenati bene e si respira entusiasmo, perché i risultati moltiplicano energie e buonumore», ammette l’allenatore acquachiarino.

Ambiente sereno. «Siamo pronti alla battaglia anche domani», annuncia il coach salernitano. Si giocherà ad Anzio: partenza domattina con i due van da nove posti. «Affrontiamo una squadra con buoni giocatori, reduce dalla vittoria di Civitavecchia (11-12), che vorrà fare bottino pieno tra le mura amiche», avverte il tecnico salernitano classe 1977. «Giocheremo con la spavalderia di una formazione giovane», assicura Fasano (nelle foto di Gaetano Nardone-Mfsport).

Si rivedrà l’ex Manuel Rossa, portiere di sicura affidabilità, e il colosso di Carpi, quel Fabio Baraldi evergreen. In classifica napoletani a 7 punti, con un margine di +4 sugli avversari di turno.