Latina-Ischia Marine Club 6-6, un punto che va stretto ai gialloblù

Un punto e nulla più. Pregustavano la prima vittoria esterna i ragazzi di Fabio Coda, che però devono accontentarsi soltanto del pareggio maturato con il Latina. La 17esima giornata di serie A2 termina 6-6 (parziali di 2-3, 1-2, 0-1, 3-0).

Un piccolo passo in avanti. Certo Carlo Simonetti e soci arpionano un punticino ma per come si e' sviluppato l'incontro la neopromossa recrimina non poco. Gli ospiti si portano sul 3-6 a fine terzo tempo, senza riuscire a segnare un gol nell'ultimo quarto. Fabio Baraldi e compagni si aggiudicano il quarto parziale, quanto basta per chiudere l'incontro imbattuti.

Esce per limite di falli Giuseppe Barberisi nel terzo periodo. Incide il rigore parato da Manuel Rossa a Marco Napolitano nella seconda frazione. L'Ischia Marine Club (nella foto di Gianluca Madonna) si porta in classifica a +2 sul Civitavecchia, fanalino di coda del girone Sud.

Sabato 1° aprile il derby alla Scandone (ore 19) con la Canottieri Napoli, che ha battuto l'Aktis Acquachiara 12-9 a Fuorigrotta.