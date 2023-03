Latina-Ischia Marine Club, un'altra finale per i gialloblu

«Un'altra finale». Presenta in questi termini la 17esima giornata Fabio Coda. Posta in palio pesante e momento delicato per l'Ischia Marine Club, che deve disinnescare la minaccia Latina domani pomeriggio (ore 14). E soprattutto limitare la forza esplosiva del centroboa Fabio Baraldi.

«Si spera di non arrivare ancora una volta secondi», auspica fiducioso il tecnico napoletano. «Abbiamo curato nei minimi particolari tutti gli aspetti», osserva il coach classe 1968. Squadra incoraggiata e motivata dal dt gialloblu. «Ha fornito supporto ai ragazzi il direttore tecnico Paolo Iacovelli. La societa' e' vicina ai nostri tesserati», ammette Coda.

«Sarò in panchina per cercare di conquistare i primi tre punti della mia gestione fuori casa». Carica i suoi in vista della gara esterna. «Manca la vittoria esterna», dice Coda.

Due gli indisponibili. Non saranno della partita Mimmo Mattiello e Ciro Centanni. «Il difensore ancora in infermeria per un risentimento alla mano destra, mentre il capitano deve scontare un'altra giornata di squalifica», conclude Coda (nella foto di Gianluca Madonna).