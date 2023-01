Lazio-Canottieri Napoli, l'entusiasmo di Luca Orlando per il riscatto

La fortuna bussa sempre due volte. E il calendario può agevolare la Canottieri Napoli in cerca di riscatto. Domani pomeriggio (ore 16) la capolista Roma Vis Nova affronta la Rari Nantes Florentia di Luca Minetti. Capitan Biagio Borrelli e compagni saranno impegnati in casa della Lazio (ore 18.30) per la decima giornata di A2. I giallorossi scenderanno in acqua conoscendo il risultato tra capitolini e toscani, nella speranza non velata di agganciare i biancorossi al secondo posto nel girone Sud.

«Lazio-Canottieri sarà una bellissima partita, si preannuncia un incontro molto avvincente», spiega alla vigilia Luca Orlando. «Entrambe le formazioni sono composte da una solida base di giocatori d’esperienza, accompagnati da giovani di tutto rispetto», avverte il numero 8 giallorosso.

Perso lo scontro diretto alla Scandone, la formazione del Molosiglio intende rialzarsi e riprendere il cammino. «Non abbiamo smarrito l’entusiasmo, il campionato è ancora lungo, come ci ha ribadito anche Enzo Massa. Ora è il momento di pensare volta per volta alla squadra che andremo ad affrontare ogni sabato», afferma il pallanuotista classe 2003.

Stagione in corso. «Siamo contenti, perché fin quando non siamo stati penalizzati, abbiamo dimostrato di non essere inferiori a nessuno», tiene a precisare il giocatore della Canottieri. «C’è amarezza ripensando al match con la Roma: con la freddezza giusta avremmo conseguito il risultato atteso», argomenta il player di Taranto, città che ospiterà la 20esima edizione dei Giochi del Mediterraneo nel 2026. E il presidente della CIJM è un canottierino doc, il bicampione olimpico Davide Tizzano, il primo napoletano e il più giovane ad essere eletto all’unanimità nella storia della rassegna multidisciplinare a tre cerchi. «Sono molto emozionato. Per la mia città è una grandissima possibilità di sviluppo e crescita. E ancor di più mi emoziona il collegamento tra i colori sportivi che indosso e casa mia», argomenta orgoglioso Orlando.

Linea young. «Sono davvero contento del contributo che noi ragazzi, ancora under, stiamo riuscendo a dare al gruppo», asserisce il marcatore pugliese, riferendosi al giovane quartetto clorato. «Insieme a Vincenzo Raia, Antonio Florena e Domenico Mutariello possiamo continuare a crescere e migliorare. Sono sicuro che in questa squadra potremmo fare molto bene», conclude convinto Orlando (nelle foto di Gianluca Madonna).