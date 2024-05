Lazio-Ischia Marine Club 9-2, cala il sipario sulla stagione

Fine delle trasmissioni. Biancocelesti ai playoff, quarta forza del Girone Sud, gialloblu in vacanza, dopo aver conquistato la salvezza e la conseguente permanenza in categoria. L’ultimo atto stagionale di capitan Giacomo Saviano e compagni si chiude con un ko indolore in trasferta e Lazio-Ischia Marine Club termina 9-2 (parziali di 4-0, 1-0, 1-1, 3-1). Assenti l’infortunato Mimmo Mattiello e lo squalificato Marco Napolitano.

Considerazioni. «Sono molto contento per la mia prima esperienza in Serie A2», racconta soddisfatto il tecnico Gennaro Mattiello. «Ci siamo divertiti», ammette sincero. «Abbiamo dato battaglia su ogni campo. Ci siamo tolti le nostre soddisfazioni, battendo il Crotone (11-10) e la Lazio (9-8) alla Scandone», ricorda soddisfatto il tecnico di Fuorigrotta. «Bilancio positivo, sperando di ripartire l’anno prossimo con gli stessi ragazzi e inserire, magari, qualche tassello esperto», auspica fiducioso l’allenatore dell’Ischia.

Stagione. «Dopo una serie di problemi a inizio anno, sono riuscito ad aggregarmi a questo bellissimo gruppo che mi ha fatto divertire dalla prima all’ultima giornata», riferisce Marco Napolitano. «Allenarsi e giocare in un bel clima è il primo passo per raggiungere gli obiettivi e noi quest’anno siamo riusciti a tagliare il traguardo (la salvezza diretta) con ben cinque giornate di anticipo», tiene a precisare il valido pallanuotista.

«Tornando indietro ci sono stati alcuni errori che ci hanno portato a perdere punti per strada e a non qualificarci per i playoff, che sarebbero stati la ciliegina sulla torta», argomenta il player napoletano. «Tracciando un bilancio stagionale, direi che possiamo essere contenti e soddisfatti della nostra stagione», asserisce convinto Napolitano, autore di 40 reti stagionali senza rigori.

«Vorrei ringraziare tutti i miei compagni di squadra, la dirigenza e il presidente Paolo Bianco, ma soprattutto mister Gennaro Mattiello, che è riuscito a creare un grande gruppo in poco tempo e ci ha trasmesso sin dal primo giorno una grande voglia di vincere», conclude il bomber partenopeo.