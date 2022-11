Lazio-Ischia Marine Club, seconda trasferta stagionale per i gialloblu

Terza giornata di serie A2 e seconda trasferta per Ciro Centanni e compagni. Si giocherà ad Acilia, presso la piscina Le Cupole, Lazio-Bava Opportunity Ischia Marine Club (ore 18:30). Gialloblu a caccia dei primi punti stagionali.

«Domani sarà una partita molto importante e altrettanto difficile, ma abbiamo tutte le carte in regola per fare una buona prestazione», spiega alla vigilia Antonio Vitullo. «Data la passata esperienza sono tornato con l’Ischia, perchè sapevo della serietà della società, che mi avrebbe dato la possibilità di giocare un pò in più», ammette il pallanuotista napoletano che ha vinto quattro scudetti giovanili con la Canottieri (2018, 2017, 2015, 2014).

«Conoscendo già quasi tutti i miei compagni di squadra, ho deciso così di ritornare», afferma Vitullo. «Con il tecnico Federico Calvino stiamo facendo un buon lavoro, cercando di migliorare alcuni aspetti», osserva Antonio. «E’ importante creare gruppo con i più giovani, aumentando di fatto l’intesa della nostra compagine», conclude convinto.

Si preannuncia un impegno certamente ostico per la neopromossa, che affronterà una formazione retrocessa. E poi i biancocelesti annoverano in organico giocatori esperti e di grande valore come Matteo Leporale (1983) e Antonio Vittorioso (1973). Sarà assente l’infortunato Mario Coda e il club presieduto da Francesco Starace proverà a giocarsi le sue chance, senza lasciare nulla di intentato (nelle foto di Gianluca Madonna).