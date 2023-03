Pallanuoto, le giovanili del Posillipo in Nazionale: Longo, Postiglione e Varriale in U14

Le giovanili del Posillipo sbarcano in Nazionale.

Roberto Longo, Italo Postiglione e Ferdinando Varriale, sono stati convocati nella nazionale italiana Under 15 che parteciperà alla “Easter Cup”, torneo in programma in Croazia, a Varadzin dal 2 all’8 aprile 2023, guidata dal Mister Massimo Tafuro.

Inoltre i 3 atleti rossoverdi Luca Izzo, Emanuele Miraldi e Davide Varavallo, hanno preso parte al raduno della Rappresentativa del Centro Sud per i nati nel 2006, che si è tenuto al centro federale di Ostia dal 26 al 28 marzo.

Un ulteriore passo in avanti per le giovanili rossoverdi sempre protagoniste nel panorama pallanotistico nazionale