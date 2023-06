Mondiali under 20, la carica del napoletano Mattia Rocchino

Da Orano a Otopeni. Dall’Algeria alla Romania un anno dopo. Prenderà parte ai Mondiali under 20 anche Mattia Rocchino, irrobustendo così la pattuglia dei napoletani nella Nazionale azzurra guidata da Roberto Brancaccio, affiancato dall’assistant coach Christian Presciutti (neo allenatore della Rari Nantes Salerno).

Tre rossoverdi e un biancazzurro. Ernesto Serino, Agostino Somma e il salernitano Roberto Spinelli. Serbia campione uscente e Italia vincitrice del titolo iridato di categoria per ben tre volte, con altrettanti argenti e bronzi in egual misura. Grandi numeri: 300 giocatori emergenti, 20 squadre, 9 giorni di partite. Azzurri inseriti nel girone A. Esordio odierno con la Croazia (ore 17.30), domani pomeriggio con la Spagna (ore 15.30), lunedì 12 giugno (ore 14) con il Montenegro.

«Sono molto felice ed onorato di poter vivere quest’esperienza, di giocare una competizione dove non vogliamo recitare il ruolo della comparsa e per questo ce la metteremo tutta», dichiara alla vigilia Mattia Rocchino. «Siamo un bel gruppo coeso, nonostante la preparazione sia stata breve, vista la fine tardiva dei campionati», ricorda il pallanuotista classe 2004, protagonista in serie A2.

«Con l’Acquachiara è stata un’annata positiva, anche se potevamo far meglio», ammette il centrovasca biancazzurro. «C’è stato un pizzico di delusione per il mancato accesso ai playoff, frutto di alcuni passi falsi che potevamo evitare, e questo deve servirci per continuare a lavorare e migliorare», conclude convinto Rocchino (nella foto di Gianluca Madonna).

A distanza di un anno dai Giochi del Mediterraneo ecco la rassegna iridata tanto attesa.