Napoli Futsal-Came Treviso 2-6, gli azzurri scivolano al terzo posto

La vendetta dell’ex. Mette le mani sulla vittoria Lorenzo Pietrangelo, portiere classe 1995, in completo rosso. I ragazzi di Sylvio Rocha devono ringraziare il numero 1 per il successo esterno maturato al PalaJacazzi. Came Treviso corsara ad Aversa, dove batte 6-2 il Napoli Futsal a domicilio. Incidono le doppiette di Arlan Pablo Vieira (2’44” e 29’32”) e di Edoardo Botosso (4’20” e 25’38”), così come le marcature di Josip Suton (5’30”) e di Matheus Sacon (32’11”). Per gli azzurri riducono il passivo Marco Ercolessi di sinistro (5’42”) e il colpo di testa di Tommaso Colletta (36’55”).

Tre gol nel primo tempo e altrettanti nella ripresa per gli ospiti. La compagine di Fulvio Colini rimedia un rovinoso ko e scivola al terzo posto in classifica, superata dai piemontesi della L84 (55) e agganciata dall’Ecocity Genzano (53).

Lo scherzetto dei trevigiani. «C’è da chiedere scusa ai tifosi per la prestazione molto deludente», dichiara il numero 2 azzurro, autore del momentaneo 1-3. «C’è da lavorare tanto», ammette il difensore classe 1986, al suo primo anno all’ombra del Vesuvio.

Evidente la delusione per una sconfitta cocente.

Prossimo appuntamento contro l’Italservice Pesaro in trasferta sabato 27 aprile (ore 21) in diretta su Sky Sport. «Dobbiamo andare a Pesaro per vincere e non buttare otto mesi di lavoro», avverte Ercolessi. Servirà una vittoria alla formazione partenopea per arrivare matematicamente tra le prime quattro della Serie A.

E' stato osservato un minuto di raccoglimento prima dell'inizio della gara, per commemorare la tragica scomparsa del compianto Mattia Giani, giovane calciatore della società Castelfiorentino United.