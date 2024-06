Pallanuoto, Settimana del Mare 2024: al via la quinta edizione

Sport, turismo e Grande Bellezza. In camicia bianca e pantaloncini il piccolo Mario Scotti Galletta, figlio e nipote d'arte, segue la in prima fila la conferenza stampa moderata da Paolo Caccese. Riccardo Canessa tratteggia un ricordo affettuoso dei compianti cinque campioni ai quali sono associati i diversi tornei giovanili. Passeggiano e si soffermano ad ammirare il campo a mare di pallanuoto turisti, curiosi e cittadini. Al via la quinta edizione della Settimana del Mare, manifestazione ormai entrata di diritto nell’estate sportiva all’ombra del Vesuvio.

Palinsesto nutrito. Torna nel suo habitat naturale uno degli eventi giovanili più attesi. Difatti si gioca nelle acque antistanti il Circolo della Rari Nantes Napoli. In programma martedì 18 e mercoledì 19 giugno il Torneo Paolo De Crescenzo (under 18) ed il Torneo Mario Scotti Galletta (under 16). Venerdì 14 e sabato 15 giugno alla Scandone, in contemporanea con le Final Six del campionato italiano di pallanuoto paralimpico, si svolgeranno il Torneo Mario Vivace (under 12) e il Torneo Marco Pirone (under 10). Infine a Bacoli, nei giorni 4 e 5 luglio, gran finale al PortoRico, dove si dispiegheranno il Torneo Mario Occhiello (under 14) e il triangolare paralimpico con tre formazioni protagoniste delle Finali Scudetto 2024.

Presentazione. «La Settimana del Mare è una bella iniziativa in uno specchio d'acqua dove è nata la pallanuoto», dichiara Agostino Longo, presidente della Rari Nantes Napoli. «Siamo pronti ad aprire il nostro Circolo in occasione di Napoli capitale europea dello sport 2026», annuncia il patron biancoceleste.

Continuità. «La Settimana del Mare è un altro pezzo di cuore, dopo la Settimana della Motonautica», afferma convinto Paolo Trapanese, presidente Fin Campania. Inevitabile un passaggio sulla impiantistica nell’urbe di Partenope. «Siamo contenti che l'Amministrazione comunale sia sensibile a queste iniziative. Si lavora per consentire alla Rari Nantes Napoli di riavere la sua struttura natatoria», assicura il numero uno campano della Federnuoto. «Ci sono tutti i presupposti in vista del 2026».

Novità. «Complimenti ai ragazzi della Gls Napoli Lions per la promozione in Serie A2. Con la Scandone abbiamo accettato e vinto una grande sfida, frutto di una visione precisa», argomenta Emanuela Ferrante, assessore allo sport e alle pari opportunità. «Napoli è sempre più centrale con il nuoto e la pallanuoto. E la Settimana del Mare è una idea bellissima da replicare con più assiduità, una meraviglia che deve succedere ogni giorno e deve essere la normalità, con il campo a mare dalle grandi potenzialità: funge da apripista di un tripudio che celebreremo nel 2026», prosegue l’esponente di Palazzo San Giacomo. «Avremo qualche impianto in più con la Galante a Scampia e la Prota Giurleo a Ponticelli. Interverremo su campetti e palestre delle dieci Municipalità», sentenzia Ferrante.

Nuovo corso. «Scandone frutto di un grande lavoro di squadra, un cambiamento epocale», asserisce l’ispettore Luca Piscopo, coordinatore nazionale delle Fiamme Oro. «Originale davvero la Settimana del Mare, perché evento itinerante, inclusivo al massimo e dal valore assoluto», rimarca il consigliere nazionale della Fin.

Ideatore. Dietro le quinte Fabio Galasso e Simone Mulazzani. Ad Andrea Scotti Galletta il compito di illustrare la manifestazione. «C'è anche Cristian André ad irrobustire l'organizzazione. Abbiamo allargato il movimento a 60 squadre e siamo orgogliosi che la Settimana del Mare sia a pieno titolo nel palinsesto di Napoli capitale europea dello sport 2026».

Calottine multicolor. Colori d’impatto e fantasie inedite. «Siamo vicini a tutte le associazioni sportive e alla diverse manifestazioni. Siamo di supporto anche nelle idee. La nostra una azienda familiare mossa da passione con un brand posizionato», dice Giancarlo Bosso della B-personal.

New entry. «Contiamo di apportare il nostro know how alla Settimana del Mare. E’ motivo di orgoglio e soddisfazione essere stati contattati da Andrea Scotti Galletta per alzare l’asticella della kermesse», ammette l’ex canottierieno Christian André, presidente del San Mauro, già determinante per le Universiadi 2019 e non solo, che gioca di squadra con il valido Oreste Di Pasqua.

Coppia collaudata e di assoluta garanzia per il mondo clorato.

Tributo. «Mario Vivace incarnava la fantasia napoletana. Mario Occhiello è stato campione di salvamento. Intramontabile il portiere giallorosso Mario Scotti Galletta. Paolo De Crescenzo un genio lucido, un centrovasca ordinato che sapeva leggere in anticipo l’evoluzione del gioco. Marco Pirone un bravissimo mancino», la sentita conclusione di Riccardo Canessa.