Olympic Roma-Aktis Acquachiara, in palio il quarto posto

«Napoli-Salernitana sarà una giornata di festa, nonostante le polemiche della vigilia e il cambio di programma. Con gli azzurri che gioiranno meritatamente per la conquista del terzo scudetto e con il club presieduto da Danilo Iervolino che continuerà a cullare il sogno salvezza». Walter Fasano, tecnico dell’Aktis Acquachiara, esterna le sue considerazioni in merito al derby campano allo stadio Diego Armando Maradona. Da tifoso granata riconosce la supremazia in campionato della compagine di Luciano Spalletti, sospinge la formazione di Paulo Sousa al traguardo stagionale.

Con i biancazzurri il tecnico salernitano classe 1977 ha già centrato la salvezza con quattro giornate d’anticipo, vincendo a Civitavecchia (6-12) prima della sosta di A2 e sfatando il tabù del primo successo esterno.

Scontro diretto. Quarto posto in palio nella sfida contro l’Olympic Roma alla piscina Zeronove domani (ore 19.30). Liberi da pensieri e senza pressioni, gli acquachiarini (25) possono agganciare i capitolini in classifica (28).

20esima giornata. «Ci aspetta una partita affascinante», spiega alla vigilia il coach dell’Aktis. «Se pensiamo da dove siamo partiti a settembre 2021 e in quale situazione eravamo ad aprile dello scorso anno, oggi sarebbe impensabile giocare per il quarto posto e un piazzamento playoff», riferisce entusiasta Fasano.

«Siamo contenti e proveremo a portare a casa il risultato, consapevoli che tutto quello che verrà sarà un momento di crescita e di esperienza per i ragazzi», conclude fiducioso Fasano (nella foto di Gianluca Madonna).