Olympic Roma-Canottieri Napoli 16-15, capitolini in Serie A1

Profonda delusione. Vanno in Serie A1 la Rari Nantes Florentia del genovese Luca Minetti e l’Olympic Roma del napoletano Mario Fiorillo. Al Foro Italico vincono i capitolini ai tiri di rigore. Decisivo quello di Thomas Lo Re, dopo la parata di Tommaso Peluso sul tiro di Vincenzo Tozzi. Finisce 16-15, a seguito dei canonici 32 minuti, terminati sul punteggio di 9-9 (parziali di 2-4, 4-0, 2-4, 1-1). Non riescono nell’obiettivo promozione Canottieri Napoli e Rari Nantes Lucio Auditore, ovvero le prime due compagini del Girone Sud.

Piscina dei Mosaici. Vera battaglia la finale playoff gara 2. Domenico Mutariello fa l’Umberto Esposito della situazione. Il numero 7 giallorosso realizza una cinquina nell’arco della gara e trasforma anche il penalty del momentaneo 13-14. Non è bastata la sestina dell’attaccante di Mercato San Severino per conquistare il salto di promozione.

Un vero peccato. Formazione del Molosiglio grande protagonista della regular season. Pesa, però, la sconfitta dell’andata (8-9) tra le mura amiche della Scandone. Capitan Biagio Borrelli e compagni escono a testa alta dal doppio confronto con i capitolini.

Sfuma così il sogno di ritornare nel massimo scenario.

Match. Merita più di un plauso il portiere Adriano Giannotti, già artefice di una prestazione pregevole a Fuorigrotta. L’estremo difensore si ripete e disinnesca più e più volte le sortite napoletane. Tentacolare.

Primo tempo. Parte bene la Canottieri. Ed è subito duello tra Borrelli e Luca Fiorillo, entrambi autori di una doppietta. Mutariello in superiorità e Gianluca Confuorto dai cinque metri (a 24” dallo scadere) chiudono il primo parziale sul 2-4. Il numero 5 partenopeo si prende la responsabilità dell’esecuzione, dimenticando e riscattando l’errore di sabato scorso.

Secondo quarto. Polveri bagnate per la squadra di Enzo Massa. Segnano solo i padroni di casa con Stefano Ballarini per vie centrali, Gabriele Cianchetti con l’uomo in più (4-4) e segue la doppietta di Federico Patti (4-6).

Terza frazione. L’Olympic allunga il break (5-0) con Ballarini (7-4) e massimo vantaggio per i ragazzi di Fiorillo. Gli ospiti ritrovano il gol con Mutariello dopo un lungo digiuno (7-5). E ancora l’attaccante ex Rari Nantes Arechi riporta i suoi in scia (7-6). Il figlio d’arte Fiorillo sigla l’8-6 su rigore (fallo su Cianchetti). Ci pensa Esposito con un diagonale angolato a fissare il -1. Utile il timeout di Massa ed ecco il pareggio dello straordinario Mutariello (8-8) a 32 secondi dalla fine del periodo.

Ultimi otto minuti. Borrelli colpisce la traversa. Kadar mette la freccia (9-8). Altro legno per i canottierini in superiorità numerica. Mvp della serata Mutariello, abile a piazzare il 9-9 a 53 secondi dal gong. Il tecnico Fiorillo spende l’ultimo timeout a disposizione (30 secondi dalla sirena), nella speranza di chiudere le ostilità con l’uomo in più. Resiste la Canottieri e Gianluca Cappuccio salva il risultato. Timeout anche per Massa a 5 secondi dal termine. Nulla di fatto. I tempi regolamentari finiscono in perfetta parità.

Sequenza rigori. Si abbracciano prima della battuta Mario Fiorillo ed Enzo Massa (nella foto di Gianluca Madonna). Confuorto, Kadar, Tozzi, Lo Re, Borrelli, Patti, Esposito, Gianfilippo Capezzone, Mutariello, Fiorillo non sbagliano (14-14). Si va ad oltranza. Confuorto e Kadar la mettono dentro (15-15), sbaglia Tozzi, segna Lo Re. Cala definitivamente il sipario sul mercoledì clorato.