Olympic Roma-Canottieri Napoli 9-11 con la cinquina di Confuorto

Vittoria preziosa. Blitz in trasferta per capitan Biagio Borrelli e compagni, che distanziano ulteriormente la quarta forza del girone Sud. Olympic Roma-Canottieri Napoli finisce 9-11 (parziali di 1-2, 2-4, 3-4, 3-1), grazie alla cinquina di Gianluca Confuorto, glaciale anche a trasformare due rigori.

«Bella prova, partita difficile, ambiente caldo e squadra ostica», riferisce lo scatenato goleador. Posta in palio pesante. «Per noi rappresentava una finale, perché con il successo odierno restiamo incollati alla Rari Nantes Florentia». Gigliati attesi alla Scandone. «Sarà uno scontro diretto quello di sabato 11 marzo (ore 13.30) a Fuorigrotta», avverte il centrovasca classe 1998.

«Contro l’Olympic Roma l’incontro non è mai stato in discussione, siamo sempre stati in vantaggio di 3-4 gol», rileva il pallanuotista giallorosso. «Siamo stati tutti bravi anche se commettiamo ancora qualche errore banale». Male in superiorità numerica: solo 1 su 7.

«Siamo carichi e motivati per il big match della prossima settimana. Fisicamente e mentalmente ci siamo», conclude fiducioso Confuorto (nella foto di Gianluca Madonna).