Olympic Roma-Canottieri Napoli, finale playoff gara 2 al Foro Italico

Coraggio ed esperienza. Servirà un mercoledì da leoni a capitan Biagio Borrelli e compagni per ribaltare il ko dell’andata, pareggiare i conti e rinviare tutto a sabato 8 giugno tra le mura amiche. Al Foro Italico si gioca Olympic Roma-Canottieri Napoli, finale playoff gara 2. I capitolini si sono imposti di misura alla Scandone (8-9) nel primo sabato di giugno. Devono vincere a tutti i costi i giallorossi per allungare la serie e tenere aperta la porta alla speranza.

4 giugno. «Siamo partiti in pullman oggi pomeriggio alle 15, quindi ho avuto tutto il tempo per parlare coi ragazzi», spiega alla vigilia della delicata trasferta Renè Notarangelo, vice presidente sportivo e gloria vivente del Molosiglio. Da campione plurititolato suggerirà la strategia più adatta da mettere in acqua. «I pallanuotisti di Enzo Massa devono immediatamente dimenticare la sconfitta subìta, ma devono fare tesoro degli errori fatti per affrontare la partita con la consapevolezza di essere forti e di poter vincere», avverte il quattro volte campione d’Italia negli anni dispari (1973, 1975 con Gualtiero Parisio capitano, 1977 e 1979).

Return match. «Sarà certamente una gara combattuta fino alla fine. Vincerà chi riuscirà a rimanere più freddo e cinico nel finale», osserva il classe 1951, che vanta nel suo palmares una Coppa Italia (1970) e una Coppa Campioni (dicembre 1977-capitano il compianto Paolo De Crescenzo).

Insidie. «L'Olympic di Mario Fiorillo è una squadra che nuota molto e gioca bene in difesa, quasi sempre con una zona a M, lasciando più libero l'uomo in posizione 1», rileva con occhio vigile Notarangelo.

Tattica. «Non dobbiamo sbilanciarci in avanti, ma cercare di far girare veloce la palla e mettere in difficoltà la difesa avversaria, posizionando sulla destra un giocatore che sappia tirare anche dal lato cattivo, non possedendo il mancino in organico», argomenta il dirigente canottierino, che indossava la calottina numero 7.

Tranquillità, chiave di volta. «Capitan Borrelli e compagni devono essere consapevoli della loro forza. Nella regolare season siamo arrivati primi nel Girone Sud con 18 punti di vantaggio sull'Olympic e all'andata abbiamo vinto a Roma», conclude Notarangelo (nella foto di Gianluca Madonna).

Il miracolo può sempre ripetersi.