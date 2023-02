Olympic Roma-Ischia Marine Club 10-8, sconfitta che non scalfisce le certezze dei gialloblù

Conclusioni da rivedere e schemi da perfezionare. Arriva al momento giusto la sosta di campionato. Tra cambi in panchina, assestamento tecnico e moduli da assimilare, per la neopromossa gialloblu la prima parte di stagione non è andata poi così male. Capitan Ciro Centanni e compagni chiudono ad 8 punti ed escono battuti 10-8 dall’Olympic Roma nell’ultima giornata di andata (parziali di 1-1, 4-0, 1-3, 4-4). Da segnalare il poker di Marco Napolitano, attaccante di scuola posillipina classe 2002.

L’Ischia paga il blackout del secondo tempo, difficile da recuperare nel resto dell’incontro. Lo strappo si rivelerà decisivo ai fini del risultato. I giallorossi di Mario Fiorillo si assestano al quarto posto (19), alle spalle della imbattuta capolista Roma Vis Nova (33), della Rari Nantes Florentia (27) e della Canottieri Napoli (25).

I ragazzi di Fabio Coda (nella foto di Gianluca Madonna) avranno modo e tempo per preparare in dettaglio lo scontro salvezza con la Waterpolo Palermo sabato 18 febbraio. Nel girone Sud siciliani avanti di due lunghezze, superati a Fuorigrotta dall’Aktis Acquachiara 12-7. Chiude la classifica il Civitavecchia a quota 5.