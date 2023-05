Palermo-Acquachiara 9-11, i biancazzurri chiudono al sesto posto

Terza la Canottieri Napoli (50), sesta l’Aktis Acquachiara (30). Chiudono con un successo esterno la regular season capitan Ciro Alvino e compagni. Acuto finale dei biancazzurri nella 22esima giornata di A2, che espugnano Palermo 9-11 (parziali di 4-1, 0-5, 4-2, 1-3).

«Sono soddisfatto e contento», dice il tecnico salernitano Walter Fasano. «I ragazzi hanno messo la ciliegina sulla torta in un campionato che ci ha visti protagonisti». Squadra giovane quella partenopea, composta interamente da under 20, fatta eccezione per l’estremo difensore, Piero Musacchio e Daniele De Gregorio, autore di una tripletta.

Girone Sud. «Chiudiamo al sesto posto, forse meritavamo qualcosa in più», osserva l’allenatore classe 1977. «Conta il percorso di crescita», rivendica orgoglioso il coach acquachiarino.

«Sono contento della vittoria fuori casa all’ultima giornata, perché abbiamo mantenuto alta la concentrazione durante il match. Siamo andati sotto 4-1 poi ci siamo ricompattati e abbiamo ripreso a giocare come sappiamo e siamo scappati via». Questa l’analisi dell’incontro. «Abbiamo gestito la parte finale. Tutto molto bello, tutto molto convincente», assicura Fasano.

«Nota lieta l’esordio con gol del mancino Paolo Nazzaro, classe 2006», conclude il mister dell’Aktis (foto di Gianluca Madonna).