Palermo-Acquachiara, ultimo atto stagionale per i biancazzurri

Partenza in nave. Ultima trasferta di campionato per capitan Ciro Alvino e soci. L’Aktis Acquachiara chiuderà la stagione regolare in Sicilia. I biancazzurri saranno impegnati contro la Waterpolo Palermo di Paolo Malara domani pomeriggio (ore 16).

Dopo il pari maturato nel derby con l’Ischia Marine Club alla Scandone, «ci aspetta l’ultima partita della regular season. Vogliamo onorarla al meglio, anche se non conta ai fini della classifica», dice alla vigilia il tecnico Walter Fasano.

Bilancio stagionale. «Siamo stati protagonisti nel torneo di A2, perché abbiamo lottato per i playoff fino alla penultima giornata», osserva l’allenatore salernitano classe 1977.

Sussulto finale. «Proveremo a mettere la ciliegina sulla torta con un buon risultato e una bella prestazione», assicura il mister acquachiarino. «C’è voglia di fare bene, nonostante le motivazioni delle squadre siano slegate dalla posizione in classifica, conclude Fasano (nella foto di Gianluca Madonna).