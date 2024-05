Canottieri Napoli-Torino, in palio la finale playoff

Gara 3. Fuorigrotta crocevia importante per il destino dei giallorossi. A distanza di tre giorni dalla partita alla Monumentale, dove si sono imposti di misura i gialloblu di Simone Aversa (9-8) con le doppiette del croato Vinko Lisica, di Andrea Maffè, Ettore Novara e Jacopo Colombo, e la marcatura di Gabriele Ermondi, si ritorna nuovamente a battagliare. Nell’ultimo sabato di maggio sforzo suppletivo per capitan Biagio Borrelli e compagni, che proveranno a non lasciarsi sfuggire l’accesso alla finale playoff. Sarà la piscina Scandone a decretare chi tra Canottieri Napoli e Reale Mutua Torino 81 Iren andrà avanti ad inseguire il sogno promozione.

Gara 2. «È stata una partita molto equilibrata. Bisogna fare i complimenti al Torino», racconta il difensore Umberto Esposito. «Alcuni episodi hanno deciso il match», osserva il numero 12. «Sapevamo che sarebbe stata dura alla Monumentale, ma adesso bisogna solo pensare a recuperare energie, analizzare gli errori e pensare alla prossima sfida decisiva di domani sera (ore 19.15)», asserisce convinto il pallanuotista di Ponticelli, stesso quartiere del leader canottierino e del Golden Boy, campione di Francia con il Marsiglia, Alessandro Velotto, già bronzo alle Olimpiadi di Rio 2016 e campione del mondo a Gwangju 2019, nonchè Collare d'oro al merito sportivo.

Motivazioni. «Chi sarà più lucido e determinato avrà la meglio», assicura il difensore classe 1995, autore di una tripletta in Piemonte. La compagine allenata da Enzo Massa confida nell'apporto dei tifosi partenopei. «Sono sicuro che metteremo in campo tutto quello che abbiamo», avverte il giocatore napoletano, che è stato nel recente passato capitano del Settebello universitario e medaglia d’oro alle Universiadi 2019. «Siamo una squadra ed insieme al sostegno del nostro pubblico daremo il massimo», conclude fiducioso Esposito.

E' tempo di rompere gli indugi.