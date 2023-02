Seconda sconfitta per il Posillipo nella Final Eight di Coppa Italia (9-11) ma ancora una buona prova per la squadra di Roberto Brancaccio. Alla fine della gara il 15enne portiere Luca Izzo è stato premiato come MVP da una giuria di cui faceva parte anche il ct del Settebello Sandro Campagna. Izzo, nato il 7 luglio del 2007, è alto 188 centimetri e pesa 82 chili.