Il Posillipo si è qualificato per le Final Eight di Coppa Italia

Il Posillipo conquista, per il secondo anno consecutivo, l’accesso alla Final Eight di Coppa Italia, chiudendo al secondo posto il girone di qualificazione.

I rossoverdi pareggiano (10-10), in rimonta, contro i padroni di casa della Vis Nova Roma e, grazie alla miglior differenza reti, raggiungono l'obiettivo. Decisivi per la qualificazione i gol dei giovani talenti rossoverdi. Doppiette per Somma e Rocchino e un gol per Angelone. Due reti a testa anche per Briganti e per il neo acquisto Radojevic.

Grande soddisfazione dunque per i posillipini che, nei quarti di finale, il 12 aprile 2024, affronteranno i campioni d’Italia e d’Europa della Pro Recco.

Soddisfatto coach Brancaccio: «Il passaggio del turno di Coppa Italia per noi era fondamentale.

Mi fa davvero molto piacere avere iniziato bene la stagione. Abbiamo profondamente rinnovato la squadra con sei nuovi giocatori rispetto alla scorsa stagione e non era affatto semplice in poche settimane di lavoro trovare gli automatismi giusti. La squadra ha però dimostrato grande carattere e grinta, lottando fino alla fine in una partita davvero molto difficile. Abbiamo avuto poco tempo per lavorare in vista di questo primo impegno ufficiale, ma questo importante risultato è un'ottima base di partenza in vista del campionato».