Pescara-Aktis Acquachiara, napoletani alla ricerca del primo successo esterno

L’Aktis Acquachiara riparte da Fabio Angelone e Daniele De Gregorio, protagonisti con le loro triplette a Fuorigrotta sabato scorso. Domani pomeriggio (ore 17.30), mezzora prima di Napoli-Atalanta, capitan Ciro Alvino e compagni affrontano il Pescara a Le Naiadi.

«Siamo al completo fortunatamente», spiega alla vigilia Walter Fasano. «Non ci sono novità», ammette l’allenatore biancazzurro. «Abbiamo lavorato come sempre», tiene a precisare. «La bella vittoria con il Latina alla Scandone ci ha dato una grande carica positiva». Morale alto e fiducia massima. «Ci piacerebbe sbloccare la casella zero nelle vittorie fuori casa», auspica il coach salernitano.

Invertire la tendenza. «Fin qui abbiamo raccolto solo tre pareggi in trasferta, anche se meritavamo qualcosa in più in certe partite. Ci piacerebbe cogliere il primo successo lontano dalla Scandone, che però ancora non è arrivato», conclude Fasano. In Abruzzo toccherà all’Aktis Acquachiara (nella foto di Gianluca Madonna) scrivere un nuovo capitolo di una storia clorata già avvincente.