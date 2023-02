Pino Porzio e la rinascita del Posillipo, i sogni dello zar rossoverde

Rinascita rossoverde. Alla vigilia della Final Eight di Coppa Italia, il Circolo Nautico Posillipo ha deciso di presentare ufficialmente Pino Porzio in veste di direttore tecnico. «Viviamo un felice momento. Confermo l’avvenuta sottoscrizione dell’accordo», spiega nel Salone dei Trofei il presidente Aldo Campagnola, addossandosi il ritardo. «La colpa dello slittamento della firma è mia, non essendo un presidente in pensione ma nel pieno dell’attività professionale», osserva il patron posillipino, che tiene a precisare. «Abbiamo firmato una settimana fa». Svelato finalmente il mistero (di Pulcinella). Il glorioso sodalizio riparte nel migliore dei modi con una scelta saggia, che aggiungerà certamente qualità non solo alla narrazione sportiva. «Pino Porzio è una figura importante, carismatica e vincente in vasca e fuori, un professionista. Il suo un ingaggio per il presente e il futuro a medio e lungo termine».

Stabilità, programmazione, sogni ambiziosi. «Si tratta di un incarico molto importante per la sezione della pallanuoto, che ha fatto la storia del Posillipo, e che sposa perfettamente la filosofia del consiglio direttivo, che ho l’onore di presiedere: cerchiamo di fare del nostro meglio e scegliere i migliori», dichiara orgoglioso Campagnola. «Tornare ai vecchi fasti e primeggiare. Sono particolarmente felice», ribadisce, motivando quanto compiuto. «E’ una scelta fatta per guardare avanti con grande determinazione. Abbiamo il numero uno, siamo nelle mani migliori che potessimo scegliere», ribadisce convinto Campagnola.

Figlio(l prodigo) del Posillipo. «Con Pino Porzio puntiamo alla creazione e strutturazione di una Academy della pallanuoto», conclude fiducioso Campagnola.

Napoli mondo. «Pino (Porzio) è di casa, è il Posillipo. Una scelta che ho caldeggiato moltissimo. Non è necessario ricordare il suo palmares internazionale da atleta e dirigente», argomenta in conferenza stampa Luigi Massimo Esposito. «Era assolutamente necessario avere per il Circolo Posillipo una figura di spessore e di esperienza come Pino Porzio nella nostra organizzazione», asserisce il consigliere delegato alla pallanuoto, che rammenta la forza del vivaio. «Al momento vede oltre 100 giovani atleti impegnati nelle varie categorie». Scopre le carte Esposito, tratteggiando gli impegni del prossimo triennio. «Pino Porzio è una scelta anche in vista degli appuntamenti in programma: le Olimpiadi di Parigi 2024, il centenario del Circolo Posillipo nel 2025 e (speriamo in) Napoli capitale europea dello sport 2026».

La famiglia rossoverde al completo. Capitan Paride Saccoia e compagni, pronti alla sfida di domani pomeriggio con l’Ortigia dell’ex Simone Rossi alla Paganuzzi (ore 15). Un altro capitano, quello degli scudetti, Stefano Postglione. Un campione plurititolato come Fulvio Di Martire. E ancora il figlio d’arte Italo Postiglione, la stella del nuoto ever(red)green Nora Liello, il vicepresidente amministrativo Filippo Smaldone, il dirigente Gianni Grieco e il Collare d’oro Sante Marsili.

«Non ci crederete: sono veramente emozionato. Sono a casa mia, nel mio Circolo. E’ un momento molto speciale», dice il più piccolo dei fratelli Porzio. «Ringrazio il presidente Aldo Campagnola e il consigliere delegato alla pallanuoto Luigi Massimo Esposito, perchè, con il loro grande entusiasmo, visione e motivazione mi hanno convinto ad accettare l’incarico di direttore tecnico», avverte il classe 1967. «Ringrazio anche Roberto Brancaccio: mi ha convinto ad accettare questo impegno».

Il futuro è adesso. «Prometto e garantisco il massimo impegno e professionalità nel tentativo di strutturare un progetto di rinascita, partendo dalle fondamenta del settore giovanile con la creazione di una Academy di respiro nazionale ed internazionale».

Idee chiare, concetti semplici. «Posillipo un brand da rinverdire». Identità e appartenenza. «Sarò l’allenatore degli allenatori. Da valutare tutte le criticità anche relative agli impianti, nel tentativo di ottimizzare al meglio spazi e risorse», anticipa il dt-scrittore, autore di «Palombella gloriosa».

Network. «Sarà fondamentale consolidare le relazioni istituzionali con il Comune di Napoli, la Regione Campania, il Coni, Sport e Salute». Rapporti da intessere e dialogo da imbastire. Userà anche le armi della diplomazia Pino Porzio, non una novità per chi lo conosce da sempre. «E poi maggiori opportunità non solo sportive per i nostri giovani», riferisce il figlio vincente di Partenope. «Siamo concentrati sull’obiettivo». Sempre misurato e sobrio.

Spartiacque. «La partita di Quinto è la dimostrazione: ci sono le potenzialità. Quando si gioca in maniera compatta e unita possiamo superare sulla carta chi magari può sembrare migliore di noi». Mentalità vincente quella di Pino Porzio, leader e comandante in capo, nonostante appaia taciturno. Dallo stile british e con la forza di uno zar.