Posillipo, il ritorno di Nicola Cuccovillo in rossoverde

Un gradito ritorno. Nicola Cuccovillo indosserà nuovamente la calottina rossoverde. La firma del contratto di un anno certifica l’ufficialità. Si tratta del primo colpo di mercato a distanza di una settimana dalla fine della serie playoff e playout. Il mancino pugliese darà il suo contributo al roster capitanato da Paride Saccoia.

«Sono molto contento di essere tornato a casa», dice l’attaccante classe 1994. «Sono determinato e carico per la prossima stagione», assicura il giocatore di Bari, alla sua terza esperienza all’ombra del Vesuvio, dopo quella maturata già nel 2012-2013 e poi dal 2015 al 2018.

«Ci saranno tanti obiettivi da raggiungere, ma per farlo bisognerà lavorare ogni giorno», osserva l’ex giocatore di Anzio Waterpolis, Rari Nantes Salerno, Nuoto Catania e Roma Vis Nova.

«L’esperienza mi ha insegnato che i conti si fanno alla fine e il percorso di crescita iniziato dal Posillipo negli anni sta portando dei risultati: bisogna continuare così», avverte Cuccovillo, autore di 47 reti nella stagione che da poco si è conclusa.

«Ringrazio mister Roberto Brancaccio, il direttore tecnico Pino Porzio e il dirigente Luigi Massimo Esposito per avermi fortemente voluto e naturalmente il presidente Aldo Campagnola, che sta dimostrando come portare avanti un progetto ambizioso», afferma il fidanzato della plurititolata nuotatrice Elena di Liddo.

Conta di indossare nuovamente la calottina numero 8, ma se non dovesse essere così, non farà una piega. «L’importante è fare bene e ogni giorno fare un passo in avanti», argomenta il pallanuotista barese. «Ci vediamo presto in piscina», conclude. Appuntamento quindi alla Scandone.