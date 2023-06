Posillipo ai Mondiali under 20 con Serino, Somma e Spinelli

Numero perfetto. Tre come lo scudetto del Napoli e tre i convocati del Posillipo per i Mondiali di Bucarest under 20. Due sono partenopei: il centroboa Ernesto Serino e il centrovasca Agostino Somma, entrambi classe 2004 e tifosi di capitan Giovanni Di Lorenzo e compagni. Il portiere Roberto Spinelli, invece, è salernitano, classe 2003, sostenitore della compagine granata allenata da Paulo Sousa.

I tre pallanuotisti prenderanno parte alla rassegna iridata in programma dall’8 al 18 giugno. A guidare la Nazionale italiana ci sarà il tecnico Roberto Brancaccio, classe 1979.

«Sono molto felice di poter partecipare», dichiara entusiasta l’estremo difensore, già vicecampione del mondo under 20 e oro agli Europei under 17. «E’ un evento che aspettavo con ansia dall’inizio dell’anno», riferisce soddisfatto Spinelli. «Giocare con la calotta della Nazionale è sempre una grandissima emozione.

Non vedo l’ora di iniziare la competizione», osserva trepidante.

L’Italia debutterà con la Croazia sabato 10 giugno (ore 17.30), poi sarà il turno della Spagna domenica 11 giugno (ore 15.30), infine il Montenegro lunedì 12 giugno (ore 14), ultima gara del girone.

«Questo è stato un anno lungo e pieno di sacrifici. Chiudiamo con il giusto premio», affermano all’unisono Serino e Somma. Il Posillipo sarà ben rappresentato in acqua e sul piano vasca nella prestigiosa kermesse giovanile.