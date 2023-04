Posillipo-Anzio, i rossoverdi si giocano l'accesso ai playoff

Ultima alla Scandone. Tra le mura amiche il Posillipo saluta la regular season domani pomeriggio (ore 15). I rossoverdi affronteranno l’Anzio Waterpolis nella 25esima giornata di A1, poi saranno impegnati in Sicilia sabato 22 aprile contro l’Ortigia dell'ex Simone Rossi.

«Siamo nella fase decisiva del campionato», spiega alla vigilia il capitano Paride Saccoia, intervenuto in giacca e cravatta alla presentazione del libro di Franco Esposito, «Spuntavano scudetti a Marechiaro». Impossibile non presenziare nel gremito Salone dei Trofei, per rendere il giusto tributo all’inviato de Il Mattino, che nella sua brillante carriera ha preso parte a sei edizioni dei Giochi olimpici e a cinque Campionati del mondo di calcio, e che ha seguito con impareggiabile maestria le vicende clorate all’ombra del Vesuvio e non solo.

Due settimane fa il successo prezioso a Fuorigrotta contro la Distretti Ecologici Nuoto Roma (13-12). «Siamo stati bravi, dopo un brutto girone d’andata, a riprenderci e giocare di squadra», racconta la calottina numero 12. Per i ragazzi di Roberto Brancaccio si presenta una importante opportunità contro la formazione di Roberto Tofani. «Una vera e propria finale da non fallire davanti al nostro pubblico», dice il centrovasca classe 1989. In palio ci sono «tre punti decisivi per arrivare ai playoff ed evitare i playout». La classifica vede appaiati napoletani e capitolini a quota 24, staccati di una lunghezza Federico Lapenna e soci.

«Il Posillipo merita i playoff ed abbiamo dimostrato la nostra forza», asserisce convinto il leader rossoverde. «C’era bisogno di tempo per carburare, nel nuovo anno ci siamo riusciti», spiega il commercialista-giocatore. Definiti gli ultimi dettagli, completato l’allenamento di rifinitura. «Siamo pronti e carichi. Abbiamo studiato bene il nostro avversario. Anche per i biancazzurri sarà una sfida decisiva», avverte Saccoia, che carica i suoi, invitandoli a sfruttare il fattore interno. «Giochiamo in casa, abbiamo vinto all’andata e siamo convinti di poter fare un buon risultato, determinati a raggiungere il nostro obiettivo», auspica fiducioso.

Sarà presente in tribuna il presidente Aldo Campagnola. «Sarebbe importante sia per noi, come squadra, che per la società, che ha investito ed ha progetti ambiziosi per il futuro». La gara sarà trasmessa in diretta su Waterpolo Channel, con il commento tecnico di Francesco Postiglione. «Dobbiamo dare tutto per vincere. Non abbiamo risultati alternativi. Spero venga tanta gente a sostenerci», conclude Saccoia.