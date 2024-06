Posillipo, tanti ex rossoverdi alla Final Four di Champions League

Alta concentrazione. Malta si riscopre a tinte rossoverdi per la Final Four di Champions League. L’isola del Mediterraneo ospiterà la prestigiosa kermesse e vi prenderanno parte diversi ex giocatori del Posillipo, che con il compianto Paolo De Crescenzo (l’anniversario della sua morte è passato purtroppo sotto traccia il 2 giugno) ha messo in bacheca due Coppe dei Campioni, la Supercoppa europea, due Coppe delle Coppe e altrettante Coppe Italia, senza tralasciare i nove scudetti. Vuoto incolmabile quello lasciato dal «professore della panchina», dal «filosofo» e dall’«allenatore signore», come era chiamato di solito, tecnico del Posillipo dal 1983.

Ospite d'eccezione. Sulle gradinate della bella piscina del National Pool Complex di Gzira si rivedrà l’ungherese Tamas Kasas, che ha giocato in rossoverde dal 1997 al 2003, conquistando tre scudetti all’ombra del Vesuvio e tre ori olimpici a Sydney 2000, Atene 2004 e Pechino 2008. In quella squadra c'erano anche Carlo Silipo, attuale commissario tecnico del Setterosa, pronto a battagliare negli imminenti Giochi Olimpici di Parigi 2024, già oro a Barcellona 1992 e bronzo ad Atlanta 1996, esperienza quest’ultima condivisa con Francesco Postiglione. Silipo e Postiglione, inoltre, hanno vinto tutte e tre le Coppe dei Campioni con il Posillipo nel 1997, 1998 e 2005.

Tempi moderni. Per il Recco, campione d’Italia per la 36esima volta, che mette nel mirino la quarta Champions League consecutiva, la 12esima complessiva della sua storia, record mai raggiunto da nessuna squadra di pallanuoto, ci sarà Tommaso Negri, portiere di Genova classe 1986, in rossoverde dal 2007 al 2020, con ben 513 presenze e una Euro Cup vinta alla Scandone nel 2015.

Il resto della compagnia in acqua. Con la calottina dell’Olympiacos un altro ex posillipino, ovvero il croato Andro Buslje (stagione 2015-2016), nonchè oro a Londra 2012 e argento a Rio 2016. Suo compagno di squadra il greco Georgios Dervisis, altro ex giocatore del Posillipo (stagione 2016-2017), proprio come il suo connazionale Angelos Vlachopoulos (che difende i colori del Novi Beograd, dove c’è anche l’ex portiere della Roma Nuoto Francesco De Michelis). Ellenici entrambi argento olimpico a Tokyo.

Insomma c’è sempre un posillipino in giro per il mondo clorato, che non ha mai dimenticato l'esperienza in rossoverde.