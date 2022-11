Posillipo-Iren Genova Quinto, partita aperta alla Scandone

Partita aperta. Molto dipenderà dall’approccio mentale. In sei gare ufficiali, per ben tre volte capitan Paride Saccoia e compagni si sono ritrovati ad inseguire gli avversari di turno. Le condizioni per disputare una buna prestazione ci sono tutte, bisognerà fare i conti con la discontinuità. E allora Posillipo-Iren Genova Quinto non è solo la quinta giornata di serie A, ma il confronto diretto tra rossoverdi e biancorossi con gli stessi punti in classifica (3).

Posillipo cantiere aperto. Alla Scandone (ore 15) posta in palio pesante. «Affrontiamo una squadra solida come l'Iren Genova Quinto, composta da giocatori di grande qualità. Guillermo Molina Rios, Alessandro Nora e Niccolò Figari hanno tanta esperienza, avendo vinto anche in campo internazionale», spiega alla vigilia il tecnico Roberto Brancaccio.

«Sappiamo bene dove abbiamo sbagliato nelle ultime gare e abbiamo lavorato tanto in settimana sugli errori commessi», assicura convinto l’allenatore napoletano. «Domani pomeriggio siamo chiamati a fare certamente meglio rispetto alle ultime prestazioni», avverte Brancaccio (nella foto di Gianluca Madonna). Posillipini reduci da due sconfitte consecutive con il Telimar Palermo (7-13) e la De Akker Bologna (11-8), mentre i liguri provengono da tre ko di seguito contro Savona (5-10), Anzio (10-9) e Ortigia (8-11).