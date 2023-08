Posillipo, firma il serbo Marko Tubic

A fine giugno l’annuncio di Filip Radojevic, ad inizio agosto quello di Marko Tubic. Roberto Brancaccio potrà contare nella prossima stagione sul mancino di Belgrado (1997) e sul centrale difensivo di Novi Sad (1998). Il Posillipo pesca in Serbia per puntellare il suo organico.

«Sono onorato di unirmi ad un club storico ed importante come il Posillipo», dichiara soddisfatto Tubic. «Farò del mio meglio per contribuire ai risultati della squadra e raggiungere gli obiettivi del club nella prossima stagione», assicura convinto il giocatore slavo, che ha indossato nel recente passato le calottine di Vojvodina e Sabac, già medaglia d’oro ai Giochi europei del 2015 e argento alla Four Nations Cup.

Saluta con entusiasmo l’arrivo del pallanuotista serbo all'ombra del Vesuvio il tecnico Brancaccio. «È un giocatore polivalente che può ricoprire vari ruoli. Possiede tutte le caratteristiche di un atleta moderno. La sua qualità è davvero notevole», osserva il coach rossoverde. «Oltre ad essere un ottimo difensore centrale, può giocare su tutti i due lati del campo e sono certo che potrà dare un contributo importante al Posillipo», conclude Brancaccio.

Intanto il segretario generale della Fin Antonello Panza ha comunicato le date del prossimo campionato. Esordio interno per capitan Paride Saccoia e compagni domenica 1 ottobre contro la Rari Nantes Savona alla Scandone.

Il girone di andata termina martedì 12 dicembre 2023. Round scudetto e retrocessione dal 24 febbraio a sabato 20 aprile. Seguono le semifinali playoff e playout dal 1° a mercoledì 29 maggio.