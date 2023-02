Il Posillipo batte il Palermo 12-8 e chiude settimo in Coppa Italia

Una tripletta con il Trieste, una doppietta con il Palermo. La linea (rosso)verde del Posillipo c’è, si vede e si fa apprezzare. Agostino Somma ha contribuito con le sue marcature a conquistare il settimo posto in Coppa Italia. Altro grande protagonista alla Final Eight il portiere 15enne Luca Izzo, nominato mvp nella sfida contro i giuliani, che ha neutralizzato ben due rigori agli statunitensi Max Irving (ex di turno) e Jonathan Hooper.

«Sono molto felice per la tripletta. Ho dato il mio contributo alla squadra», racconta soddisfatto il classe 2002. «Ieri abbiamo visto la vittoria del Napoli di Luciano Spalletti sull’Empoli», afferma Somma (nella foto di Giorgio Scarfì). «Bella la gara odierna con i siciliani, nella quale abbiamo dato il massimo».

Alla Paganuzzi capitan Paride Saccoia e compagni hanno battuto gli isolani 12-8 (parziali di 1-0, 3-3, 4-2, 4-3). Sugli scudi Giuliano Mattiello, artefice di un poker, premiato anche come miglior giocatore dell’incontro. Sono andati due volte a segno l’americano Benjamin Stevenson (riscattando così l’errore dai cinque metri di ieri), Lorenzo Briganti e il leader posillipino. Ancora assenti il centroboa catanese Emiliano Aiello e l’estremo difensore salernitano Roberto Spinelli. Nel corso della gara Julien Lanfranco è stato costretto ad uscire per un graffio all’occhio. Le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni. Da segnalare il tris di Hooper e le doppiette di Mario Del Basso e Irving.

«Siamo stati davvero molti bravi. Dopo aver disputato tre incontri in poche ore, non era facile fare una prestazione così positiva, ma i ragazzi ci hanno fortemente creduto ed ottenuto una vittoria meritata», dichiara orgoglioso Roberto Brancaccio. «Terminiamo la Final Eight di Coppa Italia un po' ammaccati dai tanti infortuni, ma con tanta esperienza in più acquisita», argomenta il tecnico napoletano. «Ora speriamo di recuperare gli infortunati per affrontare al meglio il finale di campionato», auspica fiducioso Brancaccio. Sabato 4 marzo (ore 14.30) arriva alla Scandone il Catania.