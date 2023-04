Posillipo-Roma 13-12, vittoria bella e sudata per i rossoverdi

Successo pesante. Alla Scandone tre punti che avvicinano i playoff e distanziano una diretta concorrente. «Partita dopo partita come dice Luciano Spalletti». Tiene i piedi per terra Roberto Brancaccio, salutato dalla sua consorte, dalle figlie e da Luca Minetti, tecnico della Rari Nantes Florentia. Imposta bene la gara, assesta i colpi decisivi nella parte centrale del match, concede più del dovuto nell’ultimo quarto. Il Posillipo batte 13-12 Distretti Ecologici Nuoto Roma (parziali di 2-3, 5-1, 3-2, 3-6) con le triplette di Lorenzo Briganti e di Tyler Abramson. Per i neroverdi tris di Francesco Faraglia, Ante Viskovic e Matteo Spione.

«Una grande partita», prosegue il tecnico napoletano. «Abbiamo dominato per due tempi e mezzo», sottolinea l’allenatore rossoverde, che nel corso del 23esimo turno ha elogiato e al contempo strigliato i suoi, suggerendo sempre la migliore strategia da seguire. «Negli ultimi quattro minuti un rilassamento che non deve accadere nella maniera più assoluta», conclude Brancaccio.

Vittoria utile di capitan Paride Saccoia e compagni, perché serve a staccare i capitolini e a scavalcare l’Anzio Waterpolis, che arriverà a Fuorigrotta sabato 15 aprile in occasione della 25esima e penultima giornata della regular season.

Cronaca. Inizio a stelle e strisce per il Posillipo. 18 secondi e Benjamin Stevenson va subito in gol (1-0). Pareggio immediato della Roma in superiorità numerica con Ante Viskovic (48 secondi). Il mancino Tyler Abramson sigla il 2-1 ma il centroboa romano numero 11 piazza una beduina per riequilibrare il match e poi con l'uomo in più regala il primo vantaggio agli ospiti (2-3). I tentativi di Lorenzo Briganti e Agostino Somma vengono respinti entrambi da Francesco De Michelis.

Il diagonale preciso e teso di capitan Saccoia ribadisce in rete il 3-3 in avvio di seconda frazione. Da posizione 5 sfrutta a dovere la superiorità Briganti (4-3). L’attaccante di Spalato prova a sorprendere Roberto Spinelli ma nell'azione successiva Abramson allunga (5-3). La Roma assalta la porta rossovede: nulla di fatto per i ragazzi di Maurizio Mirarchi, perché Saccoia fissa il +3 (6-3). L'ex canottierino Andrea Tartaro tiene i suoi agganciati (6-4). A 14 secondi dall'intervallo lungo Somma colpisce (7-4).

Scava il solco il club presieduto da Aldo Campagnola, sempre presente alle spalle della panchina. 20 secondi del terzo quarto e il Posillipo graffia con il mancino Abramson, doppiando la Distretti nel punteggio (8-4). Francesco Faraglia buca la retroguardia napoletana (8-5). Briganti va a prendersi gli applausi del pubblico e scambia il 5 con Somma (9-5). Poi è il numero 9 a ricambiare l'abbraccio e a complimentarsi con il numero 2 (10-5 e massimo vantaggio accumulato). Azione di disturbo della Torcida rossovede con tamburo e megafono durante il timeout dei capitolini. Da registrare lo scatto rabbioso di Roberto Brancaccio per il 10-6 subìto.

Ultimo quarto. 53 secondi e Briganti provvede ad incrementare il vantaggio (11-6). Si infervora nuovamente Brancaccio (che rimedia il giallo) per l'11-7: Briganti fuori tempo e posizione. E anche nel corso del timeout il tecnico napoletano continua a dare indicazioni al suo giocatore, mentre Pino Porzio dialoga in inglese con i due americani. Giuliano Mattiello non si fa pregare (12-7) a 4'45" dal gong. Francesco Lucci rosicchia qualcosa (12-8). Botta e risposta tra Stevenson, che sfrutta la superiorità (13-8) a 3'28", e Spione (sn): risposta repentina per il 13-9. Il numero 11 capitolino guadagna rigore a 2'14" dallo scadere (13-10).

Ci credono i Distretti Ecologici con Francesco Faraglia che ricuce lo strappo a 1'30" (13-11). Soffre il Posillipo ma controlla le operazioni. Brancaccio utilizza il timeout rossoverde a 37 secondi dal termine. Finisce con la parata di Spinelli ma Viskovic sorprende tutti per il 13-12. Mattiello becca il cartellino rosso per proteste.