Posillipo-Roma, scontro verità alla Scandone

Scontro verità. Si annunciano 32 minuti ad alta intensità clorata quelli tra Posillipo e Distretti Ecologici Nuoto Roma alla Scandone. Domani pomeriggio (ore 16) capitan Paride Saccoia e compagni dovranno dar fondo ad ogni energia per arpionare un risultato dal duplice significato. Distanziare i pallanuotisti del milanista Maurizio Mirarchi e avvicinare la zona playoff. Nel mirino l’Anzio Waterpolis, avanti di due lunghezze in griglia, impegnato con il Brescia vicecampione d’Italia.

Assente nella sfida di Punta Sant’Anna per il turnover, il leader rossoverde ci sarà a Fuorigrotta e carica i suoi. «Siamo arrivati ormai a fine campionato e tutte le partite risultano decisive», spiega alla vigilia il centrovasca classe 1989. Il player numero 12 motiva il gruppo per staccare i capitolini, appaiati a quota 21 punti. All’andata finì 7-7 con i napoletani acciuffati dal difensore Mauro Voncina nell’ultima azione utile. «Quello di domani contro la Roma è un vero e proprio scontro diretto sia per evitare i playout, che per raggiungere l'obiettivo playoff. È una finale», avverte Saccoia.

La gara sarà trasmessa in diretta su Waterpolo Channel. «Vogliamo anche riscattare il turno di andata dove abbiamo, in un momento delicato del campionato, perso due punti importanti, dopo aver condotto la partita per larghi tratti», ricorda Saccoia. «Per fortuna da quella gara c'è stata da parte nostra una grande reazione, siamo risaliti in classifica ed ora siamo pronti per giocare la sfida che rappresenta un appuntamento importantissimo», conclude il capitano partenopeo (nelle foto di Fabiana Fierro). La 23esima giornata sarà un banco di prova per i ragazzi di Roberto Brancaccio.