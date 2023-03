Posillipo-Salerno, punti pesanti nel derby campano

Il derby delle novita'. Sara' un sabato pomeriggio entusiasmante alla Scandone con due appuntamenti da non perdere. Si parte con il confronto campano tra Posillipo e Check up Rari Nantes Salerno (ore 16) e a seguire subito dopo la stracittadina di A2 tra Canottieri Napoli e Aktis Acquachiara (ore 17.30).

21esima giornata. Capitan Paride Saccoia e compagni si dicono pronti ad affrontare capitan Michele Luongo e soci. Rossoverdi contro giallorossi a Fuorigrotta. Manchera' Roberto Brancaccio per l'espulsione rimediata a Trieste. In panchina ci sara' Pino Porzio a guidare i posillipini. Un ritorno suggestivo, che rievoca ricordi indelebili.

«E' importante ottenere la vittoria per la classifica», dichiara alla vigilia il direttore tecnico napoletano. «Insieme a tutto lo staff, la squadra è concentrata per raggiungere questo obiettivo», osserva fiducioso l'oro olimpico a Barcellona 1992.

Ex di turno. Il mancino siracusano Valentino Gallo e il difensore partenopeo Zeno Bertoli si misureranno con il loro passato clorato. «Si preannuncia un derby fondamentale per entrambe le squadre», dice Matteo Citro. «Sarà importante approcciare la gara con convinzione e voglia di lottare su ogni pallone», avverte l'allenatore classe 1981. In dubbio il portiere Gabriele Vassallo e centrovasca Gianmaria Siani (influenzati).