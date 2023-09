Posillipo-Savona, si gioca a porte chiuse alla Scandone

A porte chiuse. E allora viene in soccorso la diretta streaming su Waterpolo Channel e sulla pagina Facebook del Circolo Nautico Posillipo. Si gioca di domenica alla Scandone (ore 12) la prima giornata di regular season con «autorizzazione concessa per il singolo evento e contestuale divieto di accesso al pubblico (pagante e non)». E’ quanto disposto dal Servizio promozione attività sportive del Comune di Napoli in occasione dell’incontro contro la Rari Nantes Savona di Alberto Angelini.

«Siamo vogliosi di giocare, perché abbiamo fatto una bella preparazione. Come ogni anno la prima partita è sempre particolare», racconta capitan Paride Saccoia alla vigilia. «Giocheremo, purtroppo, in una Scandone chiusa al pubblico. Speriamo si risolva presto questa situazione. Sarà un match strano», avverte il centrovasca napoletano. I biancorossi si presentano a Fuorigrotta dopo aver vinto il raggruppamento di Coppa Italia e superato il turno di Euro Cup.

«Cominciamo la stagione 2023-2024 nella speranza di fare un campionato tranquillo», auspica fiducioso il leader rossoverde. «Sarà una bella lotta per eguagliare il risultato dello scorso campionato», dice il classe 1989, che avverte sensazioni positive. «Desideriamo migliorare anche se sappiamo che non sarà facile.

Le altre squadre si sono attrezzate, con un livellamento verso l’alto. Può succedere di tutto».

I ragazzi di Roberto Brancaccio si sono qualificati alle Final Eight di Coppa Italia. «Speriamo di non partire male come l’anno scorso e riprendere da dove abbiamo lasciato», osserva Saccoia. Linea (rosso)verde. «Ci sono tanti giovani promettenti che devono dimostrare di essere giocatori di Serie A1 e del Posillipo, e di poter aspirare alla Nazionale», ricorda il capitano partenopeo. «Ci sono tutti i presupposti per trasformare il lavoro fatto, le speranze, l’entusiasmo in risultati. Dobbiamo dimostrare di tenere a questi colori e volerli portare in alto», conclude Saccoia.