Pallanuoto Posillipo, un valido quartetto di giocatori per la nazionale di Presciutti

In viaggio verso il futuro. Azzurro, naturalmente. Braccia conserte e sguardo serio. Non passano di certo inosservati alla Stazione Centrale i quattro giocatori del Posillipo, Luca Izzo, Emanuele Miraldi, Davide Varavallo e Alessandro Tiberio, convocati in Nazionale under 18 per il collegiale di Civitavecchia. Orizzonte lungo per il quartetto made in Naples, che punta a caratterizzare il Settebello young di Christian Presciutti in vista dei Mondiali di categoria che si disputeranno a Buenos Aires dal 2 al 9 luglio. E non mancherà il common training con la Croazia a Varasdino dal 22 al 26 giugno.

Vivaio rossoverde. Si tratta di un grande risultato che testimonia ancora una volta il prezioso lavoro dei tecnici del Circolo Nautico Posillipo, a cominciare da Elios Marsili, coach dell’under 18, resosi protagonista a Santa Maria Capua Vetere per aver condotto capitan Paride Saccoia e compagni alla salvezza ai danni della Rari Nantes Salerno. Un record familiare davvero originale, trattandosi del terzo Marsili a sedere sulla panchina del Posillipo in Serie A1 dopo zio Mino (1977-1983 dalla C al terzo posto) e papà Sante (1991-1992). Senza tralasciare il greco Iannis Koinis (under 16 e 14) e Gianpaolo Fiorentino (under 12 e 10).

Portiere. «Fa certamente piacere la convocazione per il collegiale in preparazione del Mondiale argentino. Ora la testa è focalizzata solo sul lavo per cercare di rientrare tra i 15 selezionati da mister Christian Presciutti», dice fiducioso Izzo. «Ci siamo preparati al meglio tutto l’anno per arrivare pronti e nella miglior condizione possibile in vista di questo lungo raduno a Civitavecchia, che è il frutto di tanti sforzi e tanti sacrifici», assicura l’estremo difensore posillipino. «Sarebbe un onore rappresentare la Nazione specialmente in una competizione di grande importanza come la rassegna iridata», tiene a sottolineare il goalkeeper napoletano. «Sappiamo che anche le altre squadre stanno già lavorando duramente per ottenere buoni risultati in questa prestigiosa kermesse, ma sono sicuro che seguendo le indicazioni del tecnico Presciutti e del suo staff saremo in grado ampiamente di dire la nostra», auspica convinto Izzo.

Esterno. «Sono molto contento per questa nuova convocazione, frutto del lavoro che svolgiamo ogni giorno con il club», afferma entusiasta Miraldi. «Sarà un’estate molto impegnativa, ma cercherò di dare il massimo per raggiungere gli obiettivi prefissati, iniziando proprio da questa esperienza con la Nazionale», avverte.

Marcatore di centro . «Essere convocato in Nazionale è sempre una grande gioia personale, ma anche un motivo di orgoglio per la società che rappresento», spiega Varavallo. «Vuol dire che la costanza, l'impegno e la passione che quotidianamente metto in ogni allenamento sono in qualche modo premiati», rivendica soddisfatto. «Ora però la convocazione non basta: l'obiettivo è prendere parte al campionato del mondo, indossando la calottina azzurra», argomenta ottimista. «Prima però ci aspetta un importante collegiale a Civitavecchia, dove sarà determinante dare il massimo, senza alcun timore», asserisce Varavallo. «Chi vive queste belle esperienze senza paura di osare, ha un vantaggio in più: le cose vengono semplici, ma soprattutto ci si diverte di più».

Centroboa. «Sono molto contento della convocazione in azzurro, perché ho lavorato tanto l’anno scorso, aspirando proprio a questo», riferisce Tiberio. «Mi aspetto di sostenere un collegiale che mi possa dare tanta esperienza e mi possa far migliorare molto dal punto di vista pallanuotistico», illustra determinato.

«Mi auguro di essere convocato al Mondiale per potermi confrontare con la pallanuoto internazionale e comprendere il livello», ragiona. «Spero che questa esperienza mi possa aiutare ancora di più a crescere anche in vista della prossima stagione», conclude Tiberio.