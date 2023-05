Quinto-Posillipo 10-8, i rossoverdi chiudono ottavi

Ottavo posto. Capitan Paride Saccoia e compagni terminano la serie playoff con una sconfitta. I rossoverdi chiudono la seconda frazione in vantaggio con Agostino Somma (4-5), così come il terzo periodo con Benjamin Stevenson (6-7), ma si arrendono nel finale alle marcature di Guillermo Molina, Matteo Gitto in superiorità numerica e del mancino Alessandro Nora. Iren Genova Quinto-Posillipo 10-8 ( parziali di 0-2, 4-3, 2-2, 4-1) ultimo atto della stagione 2022-2023.

«Peccato per il finale di partita, dove non siamo riusciti a concretizzare quanto di buono costruito durante tutta la gara», dichiara Roberto Brancaccio. «È stata una stagione lunga, ma abbiamo fatto bene e siamo riusciti a raggiungere i playoff per entrare in Europa, obiettivo dichiarato ad inizio stagione», ricorda il tecnico classe 1979.

«Volevamo migliorare nei playoff la posizione ottenuta in campionato, ma non posso rimproverare nulla alla squadra che ha dato sempre il massimo», afferma l’allenatore del Posillipo. «Complimenti ai ragazzi per il costante impegno profuso», conclude.