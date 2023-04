Quinto-Salerno 14-6, passivo troppo pesante per i giallorossi

Passivo pesante. Alla Paganuzzi, nella penultima giornata di A1, l’Iren Genova Quinto travolge la Check up Rari Nantes Salerno 14-6 (parziali di 3-2, 2-2, 5-0, 4-2). Incollati nei primi due tempi, i giallorossi perdono decisamente contatto nella seconda parte del match, dove i liguri fanno la differenza, calando una manita nella terza frazione. Due i poker realizzati dai mancini in acqua, Alessandro Nora e Valentino Gallo, entrambi bronzo a Rio 2016.

Capitan Michele Luongo e compagni con la testa ai playout. «Siamo rimasti in partita per due tempi, nella seconda parte di gara abbiamo mollato sia fisicamente che di testa», dice il tecnico Matteo Citro. «Abbiamo pagato le poche rotazioni, considerando le assenze di Gianmaria Siani, Daniel Gallozzi e Mattia Barela, alle quali si è aggiunta quella del febbricitante spagnolo Alberto Barroso Macarro, che ha giocato solo qualche minuto». Senza dimenticare i disagi logistici per la trasferta. «Questo chiaramente non deve essere una giustificazione», ammette l’allenatore classe 1981. «Potevamo comunque fare di più e non uscire completamente dall'incontro», conclude Citro.

Sabato 22 aprile l’ultimo turno di regular season alla Vitale contro il Catania, staccato di tre lunghezze in classifica.