Rari Nantes Salerno, ecco il croato Antun Goreta

Da Sebenico a Salerno. Nei playout, da avversario, ha messo a segno ben 7 gol in 3 incontri. Ora indosserà la calottina giallorossa. Ex Anzio Waterpolis, Antun Goreta è il naturale successore di Alberto Barroso Macarro.

«Sono molto contento di essere approdato in una squadra come la Rari Nantes Salerno», le prime parole dell’attaccante croato. «Potrò giocare con grandi campioni come Valentino Gallo e Zeno Bertoli ed allenarmi con un grande ex giocatore come Christian Presciutti», spiega il classe 1995. «Quest’anno cercheremo di portare la società in Europa, visto il grande lavoro del presidente Enrico Gallozzi. Mi allenerò e giocherò al meglio per raggiungere tutti gli obiettivi», assicura convinto il bomber dell’Est.

Andrà a rafforzare la rosa che verrà guidata sul piano vasca da Presciutti, attualmente impegnato ai Mondiali under 20 in Romania come assistant coach di Roberto Brancaccio. «Sono molto contento dell’arrivo di Antun Goreta. E’ un giocatore che potrà dare una grande mano per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati», dichiara fiducioso il tecnico rarinantino. «E’ un pallanuotista serio e forte, sono certo che potrà crescere ancora di più», auspica Presciutti.

«L’acquisto di Goreta ci consentirà di avere in organico un atleta molto dinamico, che sarà fondamentale nella finalizzazione del gioco», sottolinea Mariano Rampolla. «Un player importante che andrà ad occupare la posizione di Barroso. Conoscendolo, sono convinto che si inserirà benissimo nel nostro sistema di gioco, perché molto motivato», conclude il direttore sportivo della Rari Nantes Salerno.