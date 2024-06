Pallanuoto, Rari Nantes Salerno: Roberto De Freitas arriva in città

Alternanza di mancini. Saluta dopo due anni Valentino Gallo, che approda alla De Akker Bologna, che ha conquistato per la prima volta nella sua storia il pass per l’Euro Cup.

E proprio il plurititolato siracusano, campione del mondo a, argento olimpico ae bronzo a, potrà dare il suo contributo nella rassegna continentale, avendola già vinta nel 2015 con ilda capitano. Dall’urbe delle due torri arriva nella città patronata dail brasiliano, pronto ad indossare la calottina della

Dichiarazioni. «Sono veramente felice di poter far parte della squadra giallorossa per la prossima stagione», dice il classe 1997, nato a San Paolo. «La Rari è una società con una grande ambizione», afferma l’ex pallanuotista della De Akker, convinto di poter dare il suo contributo al club presieduto da Enrico Gallozzi, retrocesso in Serie A2 dopo il quinquennio in A1.

Considerazioni. «È un piacere far parte di questo progetto, anche perché ho degli antenati nati a Salerno: sento come se stessi ritornando alle mie origini», spiega il due volte vincitore del campionato sudamericano (2022 e 2018), nonché argento e bronzo ai Giochi Panamericani nel 2023. «Non vedo l’ora di iniziare il nuovo campionato. Sono davvero contento, inoltre, di potere lavorare con Christian Presciutti», tiene a precisare il giocatore carioca, impressionato dal sostegno della Simone Vitale. «La scorsa stagione sono rimasto incredibilmente sorpreso dal calore del pubblico. Quando si gioca, fa molto piacere vedere un tifo così in piscina: è davvero incredibile e non vedo l’ora di vivere questo clima», conclude De Freitas.

Mercato. «L’acquisto di De Freitas rappresenta il primo tassello per rinforzare la rosa della Rari Nantes Salerno, che parteciperà al prossimo campionato di Serie A2», ammette Mariano Rampolla. «Il 27enne mancino brasiliano ha disputato un buon campionato con il Bologna nella massima serie e sono sicuro che darà un grande apporto alla squadra», prosegue il direttore sportivo rarinantino. «Oltre ad avere grandi qualità al tiro, il nazionale brasiliano è capace di mettersi a disposizione della squadra, fornendo molti assist», avverte Rampolla.

Primo rinforzo. «L’acquisto di Roberto De Freitas rappresenta un passo importante da cui ripartire, ha un buon tiro e una buona visione di gioco», asserisce Christian Presciutti. «Ha fatto molto bene la scorsa stagione e il suo innesto ci permette di avere stabilità e sicurezza nella parte destra del nostro scacchiere», chiosa l’allenatore classe 1982.