Rari Nantes Salerno, Gennaro Parrilli rinnova

Dedizione e spirito combattivo. La sua longevità in giallorosso è un tratto distintivo. Sono 20 anni che indossa la calottina della Rari Nantes Salerno e Gennaro Parrilli si prepara a vivere la stagione 2023-2024 dopo la firma che ha sancito il rinnovo.

«Sarà un campionato molto equilibrato, escludendo le prime della classe», spiega il vicecapitano rarinantino. In panchina Christian Presciutti. «Porterà nuove idee e sicuramente avremo stimoli maggiori», afferma convinto Parrilli. «Ci aspetta una stagione impegnativa e naturalmente dovremo lavorare tanto».

Inversione di tendenza. Simbolo giallorosso, Parrilli si è dimostrato ancora una volta determinate, anche durante i playout contro l'Anzio Waterpolis. «Ho cambiato calottina, indossando la numero 9.

Dobbiamo rifarci della brutta stagione appena conclusa», dice fiducioso, auspicando un cambio di passo. «La preparazione scatta il 21 agosto», annuncia. Nel mentre vacanze «insieme ad altri compagni di squadra, ma dobbiamo organizzare ancora».

Ippocampo. Rinnoverà l’abbonamento alla Salernitana. «È una vita che vado in Curva Sud», riferisce orgoglioso Parrilli, che confida nel lavoro del portoghese Paulo Sousa. «Speriamo in una salvezza tranquilla come l’anno scorso», conclude. E’ l’obiettivo minimo che accomuna anche il club presieduto da Enrico Gallozzi.