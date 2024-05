Rari Nantes Salerno, la profonda amarezza di Christian Presciutti

Notevole delusione e profonda amarezza. La Check up Rari Nantes Salerno esce sconfitta dal doppio confronto con la Roma Vis Nova di Alessandro Calcaterra (6-5 a Monterotondo, 8-10 alla Simone Vitale) e scivola in Serie A2 dopo un quinquennio in A1. E’ il verdetto della finale playout, che ha visto prevalere i capitolini a danno dei campani.

Considerazioni. «Mi dispiace tantissimo, sono distrutto», ammette Christian Presciutti. «Essendo l'allenatore, mi assumo tutte le responsabilità per questa retrocessione», dichiara il classe 1982, alla sua prima esperienza in panchina. «Ho perso molte volte nella mia vita, ma è proprio dalle sconfitte, dalle ceneri, che ci si rialza e si costruiscono le vittorie future: quelle più belle», dichiara il plurititolato campione, argento alle Olimpiadi di Londra 2012, bronzo a Rio 2016 e oro mondiale a Shanghai 2011.

E il pensiero corre inevitabile a capitan Michele Luongo e compagni. «Mi dispiace per i ragazzi che hanno dato tutto e stanno soffrendo, ma voglio ringraziarli per la dedizione e l'impegno che hanno messo nel quotidiano in tutta la stagione», tiene a precisare il Collare d’oro al merito sportivo. «Mi dispiace per la società, i tifosi e per il nostro presidente Enrico Gallozzi», afferma Presciutti.

Analisi. «Per gara 2 ha inciso sicuramente l'assenza di Zeno Bertoli, la squadra ha lottato anche per lui ma non è bastato», ammette il tecnico rarinantino. «Abbiamo preso gol facili e in avanti abbiamo sprecato troppe occasioni per la mole di gioco che abbiamo creato», osserva il coach giallorosso. «Non è mia abitudine parlare dell'arbitraggio, ma certe situazioni andrebbero chiarite una volte per tutte: conosco abbastanza bene la pallanuoto, eppure certe scelte prese mi lasciano perplesso», asserisce contrariato. «Infine ringrazio tutti i nostri tifosi per il sostegno dato nell'intera stagione», conclude Presciutti.