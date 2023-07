Rari Nantes Salerno, il ritorno di Andrea Fortunato in giallorosso

«Bentornato Andrea». E’ accolta con favore la scelta di indossare nuovamente la calottina giallorossa. Si intrecciano ancora le strade della Rari Nantes Salerno e di Andrea Fortunato, talentuoso pallanuotista classe 2001. Più che il ritorno del figliol prodigo, si tratta di una scelta ben ponderata dopo aver raggiunto i playoff e ottenuto la promozione in serie A2 con la Rari Nantes Arechi.

«Sono contento di tornare in giallorosso e di ritrovare la massima serie», dice entusiasta il 22enne. «Sono sicuro che farò del mio meglio e anche la squadra andrà bene quest’anno», auspica fiducioso. «Giocatori, mister e sottoscritto non intendono risparmiarsi», assicura Fortunato, cresciuto nelle fila delle giovanili giallorosse, con esperienza alle spalle in A1.

«La promozione in A2 dell’Arechi è stata una tappa fondamentale del mio percorso di crescita dal punto di vista tecnico e mentale», sottolinea Andrea, che illustra le sue motivazioni. «Sono molto entusiasta di tornare. Ho davvero tanta voglia di rimettermi in gioco e dimostrare il mio valore», asserisce Fortunato. «Non voglio dilungarmi particolarmente, preferisco esprimermi in campo», conclude.

«Siamo felici di questo ritorno. Andrea è un giocatore nato e cresciuto nella Rari. Quest’anno ha avuto modo di contribuire alla promozione dell’Arechi», ricorda Enrico Gallozzi. «Torna molto motivato, sono sicuro che darà il suo contributo alla squadra durante il prossimo campionato», riferisce il presidente della Rari Nantes Salerno.

Esprime soddisfazione Mariano Rampolla. «Ritengo che Andrea possa avere ancora grandi margini di crescita e come ha già dimostrato negli anni scorsi possa dare tanto a questa società», afferma il ds. «È un ragazzo molto determinato che può giocare in vari ruoli, poi conosce già gran parte dei suoi compagni e questo è sicuramente un vantaggio», ammette Rampolla.

«Andrea è cresciuto molto in questi anni, maturando esperienza», conferma Christian Presciutti. «Può ricoprire svariate posizioni e sono sicuro darà un grande sostegno alla squadra», chiosa il tecnico rarinantino.