Rari Nantes Salerno, saluta il croato Mislav Tomasic

Dopo lo spagnolo, il croato. Secondo saluto eccellente in casa Rari Nantes Salerno. Mercato in uscita per il club presieduto da Enrico Gallozzi, che affronterà il prossimo campionato di serie A1 senza l’attaccante Alberto Barroso Macarro e il centroboa Mislav Tomasic.

Quadriennio giallorosso. «Sono stati quattro anni bellissimi», dice il classe 1982. «A Salerno ho creato rapporti importanti che mi porterò per sempre nel cuore», ammette il possente giocatore, che ha contribuito alla salvezza. «Ho stretto amicizie che spero durino in eterno», auspica il pallanuotista di Zagabria, riferendosi a capitan Michele Luongo e soci. «Ringrazio i miei compagni di squadra, i coach, i dirigenti, il pubblico, gli incredibili tifosi e soprattutto il presidente Gallozzi per quello che abbiamo passato insieme in questi anni».

Non poche le criticità affrontate e le insidie superate. «In questi quattro anni abbiamo avuto tanti problemi, dal Covid agli infortuni, ai problemi con la piscina Simone Vitale, ma siamo sempre rimasti uniti. Questo è sempre stata la vera forza della nostra squadra», conclude Mislav Tomasic.

Affidato a Mariano Rampolla il commiato della società. «Ringraziamo di cuore Mislav, un grande professionista che è stato fondamentale per la Rari e che ne ha segnato il gioco.

La sua presenza è stata determinante per il successo della squadra». Bisognerà trovare il suo valido sostituto. «Siamo grati per il suo impegno costante e la dedizione dimostrata durante questi anni».

E poi una precisazione del direttore sportivo rarinantino. «Ci tengo a rassicurare i nostri sostenitori che i saluti per la prossima stagione terminano qui, il resto della squadra è confermato», assicura il ds. «Numerosi giocatori avevano già firmato per un progetto a lungo termine, tra cui Zeno Bertoli, Valentino Gallo e Gabriele Vassallo, che continueranno a rappresentare la Rari con passione e determinazione».

Infine il nodo da sciogliere per il nuovo tecnico. E’ iniziato il casting per selezionare il successore di Luca Malinconico. «Siamo in fase avanzata per la scelta del nuovo allenatore, che verrà comunicato al più presto», chiosa Rampolla.