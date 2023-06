Rari Nantes Salerno, saluta lo spagnolo Barroso

Adios. Ringraziamenti e saluti. Dopo un anno in giallorosso si separano le strade tra Alberto Barroso Macarro e la Rari Nantes Salerno. L’attaccante di Alcorcon, già argento ai Mondiali del 2019 in Corea del Sud (dove prevalse il Settebello), ritorna in Spagna. Il madrileno ex Terrassa e Acquachiara ha contribuito non poco con i suoi gol alla salvezza di capitan Michele Luongo e compagni.

Bilancio. «È stata una stagione davvero complicata, perché ci sono stati tanti episodi che vanno al di là del nostro controllo, come la chiusura dell’impianto Simone Vitale, che ci ha obbligato ad allenarci e giocare fuori casa anche le gare interne, ma abbiamo chiuso nel migliore dei modi e questo è l’importante», ricorda il pallanuotista classe 1994, sempre determinante in acqua.

Permanenza in Campania. «Personalmente mi sono trovato benissimo a Salerno, anche la mia famiglia: è una città bella e accogliente», ammette il player iberico, dopo l’esperienza maturata a Napoli in biancazzurro.

Parole di commiato. «Ringrazio la Rari Nantes per tutto, ringrazio tantissimo i tifosi per il loro incredibile supporto, soprattutto nelle gare decisive», afferma il non più numero 11 rarinantino. «Mi porterò per sempre Salerno nel cuore e il mio amore per l’Italia», conclude Barroso (nella foto di Enzo Rampolla), autore della pesante tripletta in gara 3 contro l'Anzio Waterpolis, che è valsa la permanenza in serie A con il successo esterno (8-10) allo Stadio del Nuoto.