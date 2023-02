Roma-Salerno 10-7 e i capitolini scavalcano i giallorossi in classifica

Venerdì neroverde. Segna entrambe le reti in superiorità numerica. Quella del 4-4 nel secondo periodo e poi quella pesante del +2 ad inizio della terza ripresa, dopo appena 47 secondi di gioco. Il napoletano Andrea Tartaro contribuisce alla vittoria della Distretti Ecologici Nuoto Roma sulla Check up Rari Nantes Salerno 10-7 (parziali di 2-3, 3-1, 2-2, 3-1) e consente ai capitolini di superare i campani in classifica. Nell’anticipo clorato della 17esima giornata di A1 i ragazzi di Maurizio Mirarchi (contento anche del successo del Milan sul Torino) mutano i rapporti di forza al Polo Acquatico Frecciarossa di Ostia e in griglia.

«Siamo stati bravi a tenere viva la partita nonostante lo svantaggio iniziale», racconta l’ex canottierino, che ha festeggiato nel migliore dei modi il suo 22esimo compleanno. «Nell’ultimo tempo siamo stati abili a chiudere avanti», osserva soddisfatto Tartaro. «I giallorossi sono una grande squadra, con pallanuotisti di calibro internazionale come Alberto Barroso, Zeno Bertoli e Valentino Gallo».

Non è bastato alla compagine di Matteo Citro il poker del granitico Bertoli. «La Rari Nantes Salerno è una squadra esperta, noi siamo giovani e abbiamo tenuto bene in difesa», sottolinea il figlio d’arte. «Il finale di stagione sarà molto difficile», conclude Tartaro (nella foto di Marika Torcivia).

Capitan Michele Luongo e soci hanno acciuffato il momentaneo pareggio con Bertoli e Gianmaria Siani (6-6). L’attaccante croato Ante Viskovic, artefice di una tripletta, ha griffato la rete del 7-6 ad 1’15” dal termine del terzo quarto. Decisiva, poi, la doppietta di Francesco Faraglia nell’ultima frazione: rigore trasformato dopo 59 secondi e gol del +4 (10-6). In superiorità numerica la rete dell’ex posillipino a fissare il punteggio definitivo (10-7).