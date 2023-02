Roma-Salerno, l'anticipo del venerdì ad Ostia

«Domani ci sarà da sudare, ci sarà da lottare fino alla fine». Si esprime in questi termini, consapevole dell’importanza della gara, il tecnico Matteo Citro. Al Polo Acquatico Frecciarossa di Ostia sfida tra neroverdi e giallorossi: in palio tre punti pesanti. Chi se li aggiudicherà tra Distretti Ecologici Nuoto Roma e Check up Rari Nantes Salerno compirà un deciso balzo in avanti.

Scontro diretto. «La Roma sta esprimendo un’ottima pallanuoto. Ha tanti giovani di talento, che ormai hanno diversi campionati di A1 alle spalle. E poi completano l’organico Cristiano Mirarchi e Ante Viskovic», segnala il tecnico classe 1981.

Anticipo della 17esima giornata. «E’ una gara importante e ne siamo consapevoli. La dobbiamo affrontare con grande lucidità e determinazione», avverte Citro. Fischio d’inizio fissato alle ore 20.

Sabato 12 novembre 2022 si imposero capitan Michele Luongo e compagni alla Vitale (10-6), grazie alla tripletta del croato Mislav Tomasic e alla doppietta dello spagnolo Alberto Barroso Macarro. «Il campionato quest’anno è davvero livellato, può succedere di tutto, anche le squadre che sono più in basso in classifica possono fare tranquillamente risultato», conclude l’allenatore rarinantino.