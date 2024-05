Roma Vis Nova-Salerno, gara 1 finale playout

Mercoledì clorato. Per capitan Michele Luongo e compagni inizia l’ultimo round per la salvezza. Difficile davvero smaltire la delusione post derby con il Posillipo. I rossoverdi hanno conquistato la permanenza in Serie A1, aggiudicandosi gara 2 alla Simone Vitale (9-12) e gara 3 nell’impianto di Santa Maria Capua Vetere (11-9) per l’indisponibilità della Scandone. Toccherà compiere altri sforzi e profondere ulteriori energie al club presieduto da Enrico Gallozzi per confermare la massima categoria.

Domani sera avrà luogo, presso la piscina di Monterotondo (ore 20) il primo atto della finale playout tra la Roma Vis Nova e la Check up Rari Nantes Salerno.

Ultima chiamata. Entrambe le formazioni hanno vinto gara 1 della semifinale playout fuori casa, la compagine di Alessandro Calcaterra contro il Nuoto Catania (14-16) e la squadra di Christian Presciutti contro il Posillipo (9-11), lasciandosi sfuggire proprio tra le mura amiche la possibilità di chiudere definitivamente il discorso.

«Affrontiamo una avversaria giovane e ben allenata, che ci ha messo in difficoltà nelle due partite di campionato», spiega alla vigilia il tecnico classe 1982. «Mi aspetto una partita da giocare con grande attenzione e personalità», auspica fiducioso il coach rarinantino. Dieci giorni sono serviti a Valentino Gallo e soci per perfezionare schemi e limare i dettagli. «Veniamo da una semifinale dove abbiamo giocato senza risparmiarci e non abbiamo mollato fino alla fine», ricorda Presciutti. «Si riparte da qui, consapevoli della nostra forza e delle nostre qualità», conclude l’allenatore della Check up.