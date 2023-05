Salerno-Anzio, la carica di Malinconico per allungare la serie

Verdetti clorati. Dopo quella del 17 maggio a Catania tra l'Ekipe Orizzonte e la Sis Roma, l’arbitro Vittorio Frauenfelder di Salerno dirigerà la finale per il titolo italiano tra Brescia e Recco. Alla Mompiano (ore 18.45), in diretta su Rai Sport con la telecronaca di Dario Di Gennaro e il commento tecnico di Francesco Postiglione, i biancazzurri di Alessandro Bovo e i biancocelesti di Sandro Sukno si affrontano in gara 2.

Un quarto d’ora prima alla Vitale (18.30) va in scena il confronto per la salvezza tra la Check up Rari Nantes Salerno e l’Anzio Waterpolis. I laziali di Roberto Tofani si sono imposti di misura (9-8) allo Stadio del Nuoto martedì scorso. Capitan Michele Luongo e compagni sono obbligati a vincere per allungare la serie e andare alla bella.

«Non ho molto da dire, dobbiamo fare in modo che al termine della stagione manchino non una ma due partite», dichiara il tecnico Luca Maliconico. «Mi aspetto sabato una reazione per poi andarcela a giocare a viso aperto ad Anzio», auspica il coach giallorosso. «I tifosi verranno certamente.

Dobbiamo fare fatti e non chiacchiere», conclude l’allenatore classe 1981.