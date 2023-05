Salerno-Bologna 14-12, Vassallo eroe di giornata alla Vitale

Gara 3. La serie si allunga e diventa avvincente. Martedì 9 maggio (ore 20.30) capitan Michele Luongo e compagni torneranno nuovamente alla Longo. Sì, perché la Check up Rari Nantes Salerno supera la De Akker Bologna ai tiri di rigore (14-12), dopo aver pareggiato 9-9 nei canonici 32 minuti di gioco (parziali di 2-2, 2-2, 2-4, 3-1).

«E continuano a chiamarli lotteria». Sono quelle partite infinite decise ai rigori, per riprendere il titolo del libro di Franco Esposito. Sfida ad alta intensità alla Simone Vitale tra giallorossi e rossoblu. Si rende due volte protagonista il portiere Gabriele Vassallo. Nel quarto periodo l’estremo difensore classe 1993 mette a segno la rete che dirotta la semifinale playout ai cinque metri. Sigillo importante a 18 secondi dalla sirena per la calottina rossa numero 13, artefice del secondo gol in carriera, dopo quello realizzato con l’Anzio. Non finisce di stupire Vassallo, poiché ipnotizza il bresciano Stefano Guerrato e Luongo completa l’opera.

Fanno il loro compito il mancino Valentino Gallo, lo spagnolo Alberto Barroso Macarro e i due napoletani Zeno Bertoli e Umberto Esposito.

«Ai ragazzi avevo chiesto di farmi il regalo di compleanno direttamente martedì. Grande prova di carattere», dice il tecnico Luca Malinconico. «Non ci siamo ancora per quanto riguarda alcuni aspetti tattici. Forse presi un po’ dalla tensione e dal nervosismo, non siamo riusciti ad essere lucidi», prosegue l’allenatore rarinantino. «Ciò che contava era passare il turno e ritornare a Bologna. Vassallo eroe di giornata».

Sulla via Emilia. «Nel duello con il Bologna siamo in credito con la sorte. All’andata la partita è sfuggita a due secondi dalla fine, ma in circostanze un poco avverse, -diciamo così-, è stata una grande prova di carattere dei ragazzi».

Macte animo. «Oltre le avversità con l'entusiasmo di prendersi gara 3», conclude fiducioso Malinconico.