Salerno-Bologna, la 24esima giornata vale la salvezza

Per il sorpasso. Capitan Michele Luongo e compagni scenderanno in acqua con un unico obiettivo: battere gli emiliani alla Vitale e superarli in classifica. Due punti di differenza separano la Check up Rari Nantes Salerno dalla De Akker Bologna. Si annuncia uno scontro diretto interessante domani pomeriggio (15).

24esima giornata. I ragazzi di Matteo Citro proveranno anche a riscattare il match dell’andata, che terminò 10-9 in favore della De Akker. Assente di turno. La Rari non potrà contare sul centrovasca Gianmaria Siani, che ha subìto nella gara con la Telimar Palermo un duro infortunio al pettorale, obbligandolo di fatto a chiudere definitivamente la stagione agonistica.

«Scontro diretto fondamentale per migliorare la nostra posizione in classifica», spiega alla vigilia il tecnico classe 1981. «Dobbiamo approcciare bene l’incontro con determinazione e lucidità e sbagliare il meno possibile», suggerisce Citro ai suoi. «Dovremo fare a meno di Gianmaria Siani, al quale mando un grande in bocca al lupo, augurandogli una pronta guarigione», conclude l’allenatore rarinantino.

A precedere la sfida clorata la premiazione della quinta edizione di «Uno Slogan contro il Razzismo».